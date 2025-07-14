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ЕК поддержала инициативу Макрона о запрете соцсетей для подростков

Государства-члены ЕС могут запрещать социальные сети до определенного возраста.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о поддержке со стороны Европейской комиссии его предложения, предусматривающего ограничение доступа подростков к социальным сетям до достижения ими определенного возраста.

«Еврокомиссия только что подтвердила, что государства-члены могут запрещать социальные сети до определенного возраста. Это важный шаг в обеспечении безопасности наших детей», — подчеркнул Макрон в своем сообщении на платформе X*.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник из Великобритании погиб после того, как решил попробовать опасный тренд из социальных сетей.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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