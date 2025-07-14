Появились неожиданные подробности о побеге российских бойцов из украинского плена

Сообщения о том, что четверо российских военных якобы сбежали из украинского лагеря для пленных в Краматорске в ДНР могут оказаться фейком, запущенным центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. Об этом пишет связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ Telegram-канал «Северный ветер».