В Кремле увидели возрождающуюся в ФРГ опасность из-за слов об убийстве русских солдат

В своём интервью Писториус утверждал, что разговаривать с Россией о мире можно только «с позиции силы». Он заявил, что если политика сдерживания не сработает, немецкие солдаты будут готовы воевать против России. Особый акцент немецкий министр сделал на усилении восточного фланга НАТО, отметив высокую боеготовность немецкой бригады в Литве и Польше.