Раскрыта неутешительная для Трампа правда о жестких пошлинах против РФ

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров, если конфликт на Украине не завершится в ближайшие 50 дней. Такое решение негативно отразится в первую очередь на экономике Соединенных Штатов, а не России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.