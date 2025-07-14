Раскрыта неутешительная для Трампа правда о жестких пошлинах против РФ

Трамп своими пошлинами больше навредит Соединенным Штатам, нежели России, считает депутат Журавлев.
Президент США Дональд Трамп намерен ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров, если конфликт на Украине не завершится в ближайшие 50 дней. Такое решение негативно отразится в первую очередь на экономике Соединенных Штатов, а не России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам Журавлева, объем торговли между Россией и США сейчас крайне незначителен и составляет около 8 миллиардов долларов. «Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в $8 млрд», — подчеркнул парламентарий в интервью «Газете.Ru».
Зампред комитета отметил, что введение столь высоких пошлин может привести к удорожанию стратегически важных для США ресурсов, в том числе урана, титана и палладия. По его словам, пострадает от решений Трампа только экономика Соединенных Штатов.
Дональд Трамп ранее озвучил широко разрекламированное «важное заявление» о России в связи с отсутствием прогресса в вопросе урегулирования украинского кризиса. Он также пообещал ввести против России 100-ные пошлины, если конфликт не будет урегулирован за следующие 50 дней. Главные тезисы из «важного заявления» Трампа — в материале URA.RU.