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Вагенкнехт призвала отменить санкции США против России

Также Сара Вагенкнехт считает необходимым восстановить «Северный поток».

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на планы Соединенных Штатов ввести пошлины на товары из ЕС призвала восстановить «Северный поток» и отменить санкции против РФ.

«Вместо того, чтобы поддаваться шантажу президента США Дональда Трампа, Германии и Европе следует срочно избавиться от энергетической и цифровой зависимости от Вашингтона. Первым шагом к этому должна стать отмена санкции против России» — написала Вагенкнехт в соцсетях.

Также она добавила, что нужно восстановить «Северный поток».

Ранее Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями. Он пообещал ввести жесткие пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней.

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