Вагенкнехт призвала отменить санкции США против России

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на планы Соединенных Штатов ввести пошлины на товары из ЕС призвала восстановить «Северный поток» и отменить санкции против РФ.
«Вместо того, чтобы поддаваться шантажу президента США Дональда Трампа, Германии и Европе следует срочно избавиться от энергетической и цифровой зависимости от Вашингтона. Первым шагом к этому должна стать отмена санкции против России» — написала Вагенкнехт в соцсетях.
Также она добавила, что нужно восстановить «Северный поток».
Ранее Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями. Он пообещал ввести жесткие пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней.