НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа

«Очевидно, что он (Путин — ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Уитакера, решение Трампа поставлять Киеву оружие за счет европейцев станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Также в понедельник Трамп заявил, что «очень недоволен Россией» и намерен ввести «очень жесткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка «вторичных пошлин» в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит «около 100%». Вместе с тем он отметил, что надеется, что «до этого не дойдет». После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.