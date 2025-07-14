НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа

Также в понедельник Трамп заявил, что «очень недоволен Россией» и намерен ввести «очень жесткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка «вторичных пошлин» в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит «около 100%». Вместе с тем он отметил, что надеется, что «до этого не дойдет». После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.