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Аналитик нашел лазейку в словах Трампа: президент США отмахнулся от своих и сыграл в пользу России

Аналитик Бахтин уверен, что Трамп не решился разрывать отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Слова президента США о пошлинах против России и ультиматуме по Украине наглядно демонстрируют, что он не решился разрывать отношения с Москвой. Такое мнение выразил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его слова передает РИА Новости.

Как известно, 14 июля Трамп сделал целый ряд заявлений о России. Он заявил о собственном недовольстве действиями Москвы и даже выдвинул ультиматум. По словам американского лидера, РФ должна заключить мирную сделку с Украиной в течение 50 дней. В противном случае Вашингтон введет санкции.

Однако пугаться из-за таких заявлений Трампа точно не стоит, уверен Бахтин. Поскольку весь мир ждал от президента США куда более резкий действий. В том числе, введения тяжелых санкций и масштабных поставок Украине. Однако глава Белого дома постарался этого избежать.

«Не первый день в США обсуждаются самые тяжелые санкции из возможных, плюс речь зашла о поставках оружия Украине. И вот на этом фоне Трамп фактически дает Кремлю новую отсрочку длиной в 50 дней. Именно так это все и восприняли. Трамп не решился разрывать отношения с Москвой», — сказал Бахтин.

Он также добавил, что пока Трамп ни разу не повредил взаимной торговле России и США. Несмотря даже на угрозы и различные демонстрации. Все всегда оставалось на уровне заявлений.

«(Это — прим.ред.) фактически означает расторжение ранее достигнутых с ними сделок, что Трампом уже заявлено как победа», — добавил Бахтин.

При этом аналитик допустил, что Трамп действительно введет какие-либо тарифы против России. Но исключительно те, которые ни на что не повлияют.

«Торговля США и России в объемах близка к 0. Там не на что вводить тарифы», — подытожил Бахтин.

Тем временем на заявления Трампа также ответили в Совете Федерации. Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что мечты ряда американских чиновников о введении огромных пошлин против России остались лишь в их собственных головах. Кроме того, на настроение РФ в украинском вопросе, уверен российский политик, слова и ультиматум президента США не повлияют.