Аналитик нашел лазейку в словах Трампа: президент США отмахнулся от своих и сыграл в пользу России

«Не первый день в США обсуждаются самые тяжелые санкции из возможных, плюс речь зашла о поставках оружия Украине. И вот на этом фоне Трамп фактически дает Кремлю новую отсрочку длиной в 50 дней. Именно так это все и восприняли. Трамп не решился разрывать отношения с Москвой», — сказал Бахтин.