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Захарова: глава Минобороны Украины Умеров никогда не служил в армии

Дипломат подчеркнула, что Рустем Умеров всю жизнь работал в качестве менеджера в телефонной компании.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, никогда не служил в армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«А главой “серьезной делегации” с Украины был никогда не служивший в армии глава Минобороны Украины Умеров, который всю жизнь работал в качестве менеджера в телефонной компании», — подчеркнула дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, который посчитал российскую делегацию несерьезной, а ее главу Владимира Мединского навал «каким-то историком».

Ранее Мария Захарова опровергла слова Марка Рютте о Владимире Мединском, назвав их абракадаброй. Она также отметила, что без знания истории не получится решить ни одну проблему. Безграмотность представителей НАТО уже привела к большому числу жертв по всему миру, напомнила официальный представитель МИД РФ.

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