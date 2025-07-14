Захарова: глава Минобороны Украины Умеров никогда не служил в армии

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, никогда не служил в армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«А главой “серьезной делегации” с Украины был никогда не служивший в армии глава Минобороны Украины Умеров, который всю жизнь работал в качестве менеджера в телефонной компании», — подчеркнула дипломат.
Таким образом Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, который посчитал российскую делегацию несерьезной, а ее главу Владимира Мединского навал «каким-то историком».
Ранее Мария Захарова опровергла слова Марка Рютте о Владимире Мединском, назвав их абракадаброй. Она также отметила, что без знания истории не получится решить ни одну проблему. Безграмотность представителей НАТО уже привела к большому числу жертв по всему миру, напомнила официальный представитель МИД РФ.