Захарова: глава Минобороны Украины Умеров никогда не служил в армии

Ранее Мария Захарова опровергла слова Марка Рютте о Владимире Мединском, назвав их абракадаброй. Она также отметила, что без знания истории не получится решить ни одну проблему. Безграмотность представителей НАТО уже привела к большому числу жертв по всему миру, напомнила официальный представитель МИД РФ.