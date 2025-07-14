Раскрыто, кому на самом деле адресованы угрозы Трампа в адрес России

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести пошлины против России в случае, если не удастся достичь договоренности по Украине за 50 дней. Об этом репортер написал в своем Telegram-канале.
По мнению журналиста, 50 дней на решение конфликта на Украине Трамп дал не России, а Киеву.
Все убедились на примере других стран в умении хозяина Белого дома «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями», добавил Коц.
Он заявил, что Трамп да 50 дней, до конца лета, Украине, чтобы она все-таки осознала свое положение, при котором не может диктовать условия.
Военкор считает, что американский лидер оставляет себе пространство для маневра, надеясь, что к истечению этого срока Россия сможет усилить свои переговорные позиции, при которых Киеву придется уступить. И Трамп «снова» окажется в победителях.
Ранее Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «крутым парнем» и добавил, что обмануть его не удастся. Также глава Белого дома отметил, что часто созванивается с Путиным, а разговоры с ним — «всегда очень приятны».