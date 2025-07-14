Bloomberg: Трамп объявит об инвестициях на сумму $70 млрд в развитие ИИ

По словам источника, Трамп раскроет детали инвестиций на мероприятии, которое будет проходить недалеко от Питтсбурга, в нем также примет участие сенатор-республиканец Дэвид Маккормик, который проводит первый Пенсильванский саммит по энергетике и инновациям в Университете Карнеги-Меллона. Инвестиции от различных фирм будут включать новые центры обработки данных, расширение мощностей по производству электроэнергии и модернизацию сетевой инфраструктуры, программы обучения и стажировки в сфере ИИ.