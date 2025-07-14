Bloomberg: Трамп объявит об инвестициях на сумму $70 млрд в развитие ИИ

Американский лидер Дональд Трамп намерен в ближайшее время объявить о выделении 70 млрд долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленного чиновника.
«Трамп объявит об инвестициях в размере 70 млрд долларов в искусственный интеллект и энергетику в Пенсильвании», — говорится в публикации.
По словам источника, Трамп раскроет детали инвестиций на мероприятии, которое будет проходить недалеко от Питтсбурга, в нем также примет участие сенатор-республиканец Дэвид Маккормик, который проводит первый Пенсильванский саммит по энергетике и инновациям в Университете Карнеги-Меллона. Инвестиции от различных фирм будут включать новые центры обработки данных, расширение мощностей по производству электроэнергии и модернизацию сетевой инфраструктуры, программы обучения и стажировки в сфере ИИ.
Отмечается, что инициатива станет очередным шагом Белого дома по ускорению разработки новых технологий.
Ранее сообщалось, что основатель компании Tesla, миллиардер Илон Маск оставил свою должность в администрации Дональда Трампа из-за разногласий по нескольким ключевым вопросам. В частности, недовольство Маска вызвали планы по урезанию налоговых льгот для производителей электромобилей, а также соглашение главы Белого дома о формировании ИИ-альянса под названием Stargate.