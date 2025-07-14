Уитэкер: США будут поставлять Украине излишки вооружений

Американский лидер Дональд Трамп сегодня заявил, что на поддержку Украины было направлено 350 млрд долларов из средств американских налогоплательщиков. Эта практика будет прекращена, подчеркнул Уитэкер.
«Однако мы не прекращаем поставки оружия им. И мы не делаем Соединенные Штаты менее защищенными. Мы гарантируем наличие у нас в стратегическом плане достаточно того, что нам необходимо», — сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, «сильная Европа», которая способна «сдерживать Россию», позволит США высвободить ресурсы для решения своих стратегических задач в глобальном масштабе. Подобные условия выгодны всем.
Уитэкер заверил, что решение о поставках американского оружия Киеву через страны НАТО рассматривается Вашингтоном как способствующее урегулированию, а не обострению конфликта на Украине.
Ранее Трамп оценил шансы введения пошлин в размере 500% против России.