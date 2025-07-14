Макрон сообщил, что ЕК поддержала его предложение о запрете соцсетей для подростков до определенного возраста

14 июля, Минск /Корр. бЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия поддерживает выдвинутую им инициативу о введении запрета на доступ к социальным сетям подростков до определенного возраста. Об этом сообщает ТАСС.
«Еврокомиссия только что подтвердила, что государства-члены могут запрещать социальные сети до определенного возраста. Это победа в деле защиты наших детей», — написал он в соцсети X.
Ранее еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен на брифинге в Брюсселе заявила о предстоящей публикации новых руководящих принципов в рамках европейского закона о цифровых услугах. Эти принципы в числе прочего обязывают все онлайн-платформы «обеспечивать высокий уровень безопасности, конфиденциальности и защиты несовершеннолетних», в частности за счет более строгого отбора публикаций, которые предлагаются алгоритмами детям, и ограничений на просмотр посторонними детских учетных записей.
В то же время в ЕК подготовили проект общих правил для проверки возраста пользователей. Вирккунен не уточнила, идет ли речь о запрете соцсетей для несовершеннолетних, отметив, что отдельные государства могут «адаптировать проект в соответствии со своими национальными потребностями». По словам еврокомиссара, Греция, Дания, Испания, Италия и Франция первыми предложили собственные национальные приложения для проверки возраста. Ожидается, что соответствующие приложения после пробного периода будет предложено опубликовать и в других странах с 2026 года. -0-