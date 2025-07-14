Макрон сообщил, что ЕК поддержала его предложение о запрете соцсетей для подростков до определенного возраста

В то же время в ЕК подготовили проект общих правил для проверки возраста пользователей. Вирккунен не уточнила, идет ли речь о запрете соцсетей для несовершеннолетних, отметив, что отдельные государства могут «адаптировать проект в соответствии со своими национальными потребностями». По словам еврокомиссара, Греция, Дания, Испания, Италия и Франция первыми предложили собственные национальные приложения для проверки возраста. Ожидается, что соответствующие приложения после пробного периода будет предложено опубликовать и в других странах с 2026 года. -0-