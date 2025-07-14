В Германии при канцлере Фридрихе Мерце полным ходом идет ментальная подготовка к войне, пишет газета Junge Welt.
Авторы публикации приводят мнение военного историка Сенке Нейцеля, который считает, что текущее лето может стать последним мирным. Каждый, кто хочет исправить ситуацию, должен разоблачать ложь, ежедневно навязываемую людям, и отказаться от пассивного созерцания происходящего, говорится в статье.
В частности, активисты из профсоюза металлистов IG-Metall назвали ложью утверждения правительства о том, что инвестиции в вооружение обеспечат экономический рост стране. Они уверены, что модернизация военной промышленности на 1 млрд евро возможна при сохранении социального государства.
Отмечается, что вооружения являются «мертвым капиталом» и не приносят дохода, в отличие от инвестиций в дорожное строительство или в детский сад, которые в перспективе приносят прибыль. Производство вооружений вымывает из производительных секторов ресурсы — квалифицированную рабочую силу и капитал, говорится в статье.
Представители профсоюзов также считают, что никакой угрозы нападения России на страны НАТО нет, так как Москва четко обозначила причины конфликта на Украине.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности убивать российских военных в случае вооруженного конфликта между странами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Германия снова становится опасной».