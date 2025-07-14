Junge Welt: Германии предрекают последнее мирное лето в 2025 году

Отмечается, что вооружения являются «мертвым капиталом» и не приносят дохода, в отличие от инвестиций в дорожное строительство или в детский сад, которые в перспективе приносят прибыль. Производство вооружений вымывает из производительных секторов ресурсы — квалифицированную рабочую силу и капитал, говорится в статье.