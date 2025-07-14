Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы в Белоруссию для техобслуживания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова забрать проданные Санкт-Петербургу лазурные автобусы на техническое обслуживание. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи в Минске с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, не “пиарились” на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники», — заявил Лукашенко.
Заявление президента Белоруссии было сделано на фоне обсуждения вопросов сотрудничества с РФ по поставкам общественного транспорта и коммунальной техники в Россию.
При этом часто с переданными республикой лазурными автобусами происходили неприятные ситуации. Однако, по словам Лукашенко, инциденты происходили только в Петербурге, исключая другие регионы РФ.