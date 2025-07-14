Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы в Белоруссию для техобслуживания

Лукашенко обсудил с губернатором Петербурга вопросы по поставкам общественного транспорта в город из Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова забрать проданные Санкт-Петербургу лазурные автобусы на техническое обслуживание. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи в Минске с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, не “пиарились” на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники», — заявил Лукашенко.

Заявление президента Белоруссии было сделано на фоне обсуждения вопросов сотрудничества с РФ по поставкам общественного транспорта и коммунальной техники в Россию.

При этом часто с переданными республикой лазурными автобусами происходили неприятные ситуации. Однако, по словам Лукашенко, инциденты происходили только в Петербурге, исключая другие регионы РФ.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше