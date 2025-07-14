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В НАТО ожидают ответа Путина на заявления Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на недавние инициативы Дональда Трампа.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на недавние инициативы Дональда Трампа. Речь идет о расширении военной помощи Украине за счет европейских союзников и возможном введении дополнительных пошлин для торговых партнеров РФ, включая Китай и Индию.

В интервью Fox News Уитакер отметил, что Москва неизбежно ответит на эти шаги. По его словам, поставки американского оружия Киеву при финансировании со стороны Европы могут стать важным фактором для завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что Кремль также отреагирует на торговые ограничения, направленные против покупателей российской нефти.

«Очевидно, что он отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — сказал Уитакер.

Американский дипломат назвал подход Трампа эффективным следующим шагом в украинском кризисе.

Читайте также: Ультиматум Трампа: президент США дал России новый срок для заключения мира с Украиной.

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