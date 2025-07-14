Постпред США при НАТО Уитакер: альянс ждет реакции Путина на слова Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил, что Североатлантический альянс ожидает ответа от российского лидера Владимира Путина на недавние заявления главы США Дональда Трампа. Речь идет о военной помощи Украине и потенциальном введении новых пошлин в отношении торговых партнеров России.
В интервью Fox News Уитакер предположил, что Путин непременно отреагирует на слова американского президента.
«Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — подчеркнул дипломат.
По его словам, решение Трампа о поставках оружия Киеву за счет европейских средств является «превосходным следующим шагом» на пути к урегулированию украинского конфликта.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США сообщил журналистам, что Украина в скором времени получит 17 систем Patriot. Однако из слов Трампа не было четко понятно, подразумевается ли полный комплекс.