Заявление Трампа о 50-дневном сроке вызвало неоднозначную реакцию в ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас поддержала инициативу президента США Дональда Трампа установить 50-дневный срок для урегулирования украинского конфликта, но выразила сомнения в целесообразности такого продолжительного периода перед введением новых санкций против России. Ее заявление было опубликовано на официальном сайте Европейской комиссии.
Каллас отметила важность активного участия США в украинском вопросе, подчеркнув необходимость американской военной помощи Киеву по аналогии с европейской поддержкой.
«Хорошо, что американцы предпринимают эти шаги, я надеюсь, что они также окажут военную помощь, как это делают европейцы», — заявила глава европейской дипломатии.
В то же время представитель ЕС выразила мнение, что установленный Трампом 50-дневный срок для переговоров является избыточным.
«С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней — это очень долгий срок», — прокомментировала Каллас.
Ранее сообщалось, что в НАТО ожидают ответа Путина на заявления Трампа.