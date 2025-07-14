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Заявление Трампа о 50-дневном сроке вызвало неоднозначную реакцию в ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас поддержала инициативу президента США Дональда Трампа установить 50-дневный срок для урегулирования украинского конфликта, но выразила сомнения в целесообразности такого продолжительного периода перед введением новых санкций против России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас поддержала инициативу президента США Дональда Трампа установить 50-дневный срок для урегулирования украинского конфликта, но выразила сомнения в целесообразности такого продолжительного периода перед введением новых санкций против России. Ее заявление было опубликовано на официальном сайте Европейской комиссии.

Каллас отметила важность активного участия США в украинском вопросе, подчеркнув необходимость американской военной помощи Киеву по аналогии с европейской поддержкой.

«Хорошо, что американцы предпринимают эти шаги, я надеюсь, что они также окажут военную помощь, как это делают европейцы», — заявила глава европейской дипломатии.

В то же время представитель ЕС выразила мнение, что установленный Трампом 50-дневный срок для переговоров является избыточным.

«С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней — это очень долгий срок», — прокомментировала Каллас.

Ранее сообщалось, что в НАТО ожидают ответа Путина на заявления Трампа.

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