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Кабмин Украины утвердил список критических минералов в рамках сделки с США

Определены 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП.

Источник: Аргументы и факты

Украинское правительство утвердило перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США, сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Кабинет министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП (соглашение о разделе продукции. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что в список полезных ископаемых и компонентов стратегического значения включены руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит.

В ведомстве также рассказали, что утверждение перечней было одной из первоочередных задач для выполнения соглашения о ресурсах, заключенного с Вашингтоном.

Напомним, американская и украинская стороны подписали соглашение о редкоземельных металлах Украины 30 апреля. В рамках сделки планируют организовать Инвестиционный фонд по восстановлению. Сообщалось, что стороны обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу текущего года.

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