Трамп хочет переименовать соккер в футбол

Американцы могут перестать использовать слово «соккер» для обозначения традиционного европейского футбола и начать наконец называть этот вид спорта просто футболом, как и в большинстве стран мира. Об этом информирует издание Daily Mail, ссылаясь на интервью президента США Дональда Трампа телеканалу DAZN.