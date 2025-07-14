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Трамп хочет переименовать соккер в футбол

Президент США допустил введение закона о переименовании футбола.

Источник: Комсомольская правда

Американцы могут перестать использовать слово «соккер» для обозначения традиционного европейского футбола и начать наконец называть этот вид спорта просто футболом, как и в большинстве стран мира. Об этом информирует издание Daily Mail, ссылаясь на интервью президента США Дональда Трампа телеканалу DAZN.

Во время интервью журналистка Эмили Остин предложила американскому лидеру ввести соответствующий закон о переименовании соккера в футбол.

«Думаю, мы могли бы это сделать», — сказал Трамп в ответ.

Напомним, словом «соккер» в англоязычных странах, где существует более одного вида футбола, называют традиционный европейский вариант этого вида спорта. Так, в США под футболом подразумевается американский футбол.

При этом американский соккер считается чуть более скоростным, чуть более беговым, чуть более ярким. Некоторые называют этот вид спорта «мультяшным», и вот почему.

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