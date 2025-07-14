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Запад «порабощает» еще одну бывшую республику СССР

В ближайшее время состоится подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией.

В ближайшее время состоится подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией. С таким заявлением в соцсети Х выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Встреча Макрона и премьер-министра бывшей советской республики Никола Пашиняна состоялась в Елисейском дворце.

«Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства», — заявил Макрон.

Президент Франции выразил свою поддержку Армении и в вопросе мирного урегулирования с Азербайджаном. Он отметил, что подписания договора между двумя соседними странами станет новой главой в мировой истории.

Весной этого года глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро летал в Армению и встречался с коллегой Араратом Мирзояном. После чего он заявил о готовности Еревана и Парижа заключить стратегическое партнерство на десятилетия. Оно включает и военную сферу.

Ранее «МК» писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии снова пригласил французского лидера посетить Армению с визитом.

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