Германия передаст Украине несколько батарей Patriot

Германия направит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, компенсировав их количество новыми закупками у США. Об этом сообщил анонимный высокопоставленный источник администрации Белого дома изданию Washington Post.
Согласно информации издания, берлинское правительство примет решение о передаче нескольких батарей систем ПВО украинской стороне. При этом Германия уже договорилась о приобретении новых комплексов у американских производителей для восполнения собственных запасов.
На фоне этих событий запланированы переговоры между министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой Пентагона Питом Хегсетом. Встреча министров двух стран состоится в Вашингтоне в понедельник.
Ранее сообщалось, что заявление Трампа о 50-дневном сроке вызвало неоднозначную реакцию в ЕС.