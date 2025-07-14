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Германия передаст Украине несколько батарей Patriot

Германия направит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, компенсировав их количество новыми закупками у США.

Германия направит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, компенсировав их количество новыми закупками у США. Об этом сообщил анонимный высокопоставленный источник администрации Белого дома изданию Washington Post.

Согласно информации издания, берлинское правительство примет решение о передаче нескольких батарей систем ПВО украинской стороне. При этом Германия уже договорилась о приобретении новых комплексов у американских производителей для восполнения собственных запасов.

На фоне этих событий запланированы переговоры между министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой Пентагона Питом Хегсетом. Встреча министров двух стран состоится в Вашингтоне в понедельник.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о 50-дневном сроке вызвало неоднозначную реакцию в ЕС.