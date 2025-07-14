Лукашенко предложил Петербургу забрать лазурные автобусы на техобслуживание

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, не пиарились на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники. Я говорил вам, в чём причина: здесь не только конкуренция, здесь ещё и обслуживание», — заявил Лукашенко.