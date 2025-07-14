В НАТО застыли в ожидании того, как Путин ответит на ультиматум Трампа

«Очевидно, что Путин отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — заявил Уитакер. По его словам, шаги Вашингтона могут вызвать дополнительные меры со стороны Москвы.