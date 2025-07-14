Голос адекватной Америки: в Конгрессе воспротивились Трампу из-за Киева

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала поставки вооружений Украине с использованием серых схем, используя НАТО. Своим мнением она поделилась в соцсети Х.
«Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру. Моя позиция не изменилась. Я по-прежнему твердо выступаю против любого участия США, включая закулисные сделки через НАТО, которое финансируется преимущественно американскими налогоплательщиками», отметила она.
Грин так отреагировала на анонсированный президентом США Дональдом Трампом большой пакет военной помощи Украине. Конгрессвумен регулярно выступает против любой помощи киевскому режиму.
Трамп объявил о поставках оружия на десятки миллиардов долларов. Его оплатят европейские страны через НАТО. А затем оно будет отправлено на Украину. По словам американского лидера, все уже согласовано и процесс накачивания вооружениями Киева начнется немедленно.
Ранее «МК» писал, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на инициативы Дональда Трампа о расширении военной помощи Украине за счет европейских союзников.