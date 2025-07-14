Голос адекватной Америки: в Конгрессе воспротивились Трампу из-за Киева

«Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру. Моя позиция не изменилась. Я по-прежнему твердо выступаю против любого участия США, включая закулисные сделки через НАТО, которое финансируется преимущественно американскими налогоплательщиками», отметила она.