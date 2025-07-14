В США расскрыли причину военной помощи Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер раскрыл экономическую подоплеку американской помощи Украине. В интервью Fox News дипломат заявил, что президент Дональд Трамп рассматривает поставки вооружений Киеву как возможность стимулировать промышленность США за счет европейского финансирования.
«Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения», — пояснил Уитакер. В качестве примера он привел танковый завод в Лиме (штат Огайо), где идет активное производство бронетехники.
Особое внимание представитель США уделил распределению финансовой нагрузки. Америка продолжит помогать Украине, но теперь расходы возьмет на себя Европа.
Уитакер также высоко оценил роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте в реализации этой схемы, отметив продуктивность ежедневного взаимодействия с ним.
Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине несколько батарей Patriot.