В США расскрыли причину военной помощи Украине

«Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения», — пояснил Уитакер. В качестве примера он привел танковый завод в Лиме (штат Огайо), где идет активное производство бронетехники.