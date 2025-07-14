Многотысячная акция протеста против израильских атак на Газу прошла в Марокко

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марокканском городе Фес состоялась массовая демонстрация, организованная Коалицией в поддержку Палестины в знак протеста против блокады и насильственного перемещения палестинцев, проводимых Израилем. Об этом сообщает Агентство Анадолу.
Тысячи демонстрантов собрались на площади Аджбари, чтобы выразить возмущение атаками Израиля на сектор Газа и политикой, направленной против мирного населения. Участники акции также резко раскритиковали поддержку Израиля со стороны США и западных стран.
Активисты выкрикивали требование прекратить насильственное перемещение палестинцев, систематическое лишение их продовольствия и удары по гражданским объектам.
Демонстранты несли флаги Марокко и Палестины, подчеркивая солидарность с палестинским народом.
Израильская армия с 7 октября 2023 года продолжает наносить массированные удары по блокированному сектору Газа. Мишенью ударов становятся также объекты гражданской инфраструктуры. Обстрелы не прекращаются. Международное сообщество выражает серьезную озабоченность из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе. -0-