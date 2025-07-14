Евросоюз пытается купить голос Словакии против России

По его словам, теперь этот документ будет направлен на рассмотрение политическими партиями как от коалиции, так и от оппозиции. В минувшие выходные Фицо заявлял, что поддержит антироссийские санкции, если Еврокомиссия предложит реальные гарантии по энергоресурсам.