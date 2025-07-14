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Евросоюз пытается купить голос Словакии против России

Еврокомиссия направила Словакии предложения о гарантиях поставок энергоресурсов в обмен на согласие поддержать 18-й пакет антироссийских санкций.

Еврокомиссия направила Словакии предложения о гарантиях поставок энергоресурсов в обмен на согласие поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Проект получен правительством республики, рассказал премьер-министр Роберт Фицо.

«На столе письменное предложение гарантий комиссии, которые она нам предлагает за голосование о 18-м пакете санкций против РФ», — отметил политик.

По его словам, теперь этот документ будет направлен на рассмотрение политическими партиями как от коалиции, так и от оппозиции. В минувшие выходные Фицо заявлял, что поддержит антироссийские санкции, если Еврокомиссия предложит реальные гарантии по энергоресурсам.

Месяцем ранее словацкий премьер выступал за сохранение поставок российских энергоносителей в Евросоюз. Он утверждал, что отказ от них приведет к резкому подорожанию и отразится на европейской экономике.

Ранее «МК» писал, что премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к главе словацкого правительства Роберту Фицо с призывом не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза.

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