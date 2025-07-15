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Мерц сообщил о намерении оперативно обсудить детали поставок оружия Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что европейские партнеры и Соединенные Штаты оперативно обсудят детали поставок оружия Украине после слов американского президента Дональда Трампа о военной помощи Киеву. Об этом политик написал в соцсети X.

Источник: Reuters

«Президент Трамп сегодня запустил важную инициативу: США предоставят Украине в большом объеме оружие, если европейские партнеры его профинансируют. Мы с президентом Трампом в последние дни неоднократно это обсуждали», — добавил Мерц.

Теперь стороны оперативно прояснят детали, уточнил немецкий политик. Германия делает это в собственных интересах, дал понять канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что Германия потратит пять миллиардов долларов на поставку систем противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины на фоне нежелания США тратить деньги.

В России же заявили, что Мерц готовит Германию к войне с Россией, продолжая начатый его предшественником Олафом Шольцем курс.

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