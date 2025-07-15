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Рубио заявил о приоритете переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции заявил о приверженности администрации Трампа дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции заявил о приверженности администрации Трампа дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента.

Согласно официальному заявлению, американский дипломат акцентировал, что прекращение конфликта на Украине через переговорный процесс остается ключевым внешнеполитическим приоритетом Белого дома. Секретарь Рубио подчеркнул, что администрация президента Трампа намерена добиваться надежного и устойчивого мирного решения.

В ходе консультаций с европейскими коллегами также обсуждались вопросы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и меры по недопущению создания Ираном ядерного оружия. Переговоры прошли в рамках координации позиций западных союзников по ключевым международным проблемам.

Ранее в США раскрыли причину военной помощи Украине.

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