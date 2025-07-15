Член Конгресса США выступила против обходных схем по поставкам оружия Украине

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члена Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин выступила против любых форм поддержки Украины, включая «обходные схемы» через НАТО, на фоне обнародованного президентом США Дональдом Трампом плана по массовым поставкам вооружений союзникам для их последующей передачи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру», — написала она в соцсети X.
«Отправка оружия на войну другого государства и оплата иностранной помощи из заработанных тяжким трудом средств американских налогоплательщиков не помогает моему избирательному округу в оплате жилья, счетов, страховки и управлении малым бизнесом, не помогает в достижении американской мечты или в решении нависшей проблемы с нашим государственным долгом в размере $37 млрд», — написала она.
По словам Грин, в ходе избирательной кампании 2024 года антивоенная повестка пользовалась широкой поддержкой, в том числе в родном штате сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного сторонника жесткой линии в отношении России. -0-