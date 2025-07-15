Член Конгресса США выступила против обходных схем по поставкам оружия Украине

«Отправка оружия на войну другого государства и оплата иностранной помощи из заработанных тяжким трудом средств американских налогоплательщиков не помогает моему избирательному округу в оплате жилья, счетов, страховки и управлении малым бизнесом, не помогает в достижении американской мечты или в решении нависшей проблемы с нашим государственным долгом в размере $37 млрд», — написала она.