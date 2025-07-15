Новости СВО. Освобождены Маяк и Малиевка, российские военные сбежали из украинского плена, Трамп ставит России ультиматум, 15 июля

Киевское командование не оставляет попыток зайти в Курскую область на участке у Тёткино. Для этого перебросили резервистов из Одесской и Львовской областей. На данный момент инициативу на этом направлении перехватили наши штурмовики. Они ведут бои за сумскую Рыжевку и продвигаются от Бессаловки. Противник в очередной раз оставил в курском приграничье американские бронеавтомобили, а также гражданские пикапы, переоборудованные под нужды ВСУ. Кроме того, ликвидировано до 110 противников.