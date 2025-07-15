Постпред США при НАТО Уитакер ждет реакции Путина на слова Трампа об Украине

— Очевидно, что Путин отреагирует. Не только на то, что оружие США стало легкодоступным для ВСУ за счет Европы. Но он также отреагирует на пошлины для КНР, Индии и других стран, которые покупают его нефть, — высказался он в интервью каналу Fox News.