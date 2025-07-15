Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США при НАТО Уитакер ждет реакции Путина на слова Трампа об Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции президента РФ Владимира Путина на последние заявления американского коллеги Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Российской Федерации.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции президента РФ Владимира Путина на последние заявления американского коллеги Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Российской Федерации.

— Очевидно, что Путин отреагирует. Не только на то, что оружие США стало легкодоступным для ВСУ за счет Европы. Но он также отреагирует на пошлины для КНР, Индии и других стран, которые покупают его нефть, — высказался он в интервью каналу Fox News.

По его мнению, решение главы Белого дома поставлять Украине оружие за счет европейцев станет «отличным следующим шагом» к окончанию украинского конфликта, передает РИА Новости.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп сообщил, что в будущие поставки вооружения ВСУ войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи ПВО Patriot.

Он уточнил, что всего США передаст Украине 17 этих комплексов, и некоторые из них отправят в ближайшее время.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше