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Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с Соединенными Штатами об их закупке, заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Источник: AP 2024

«То, что Украине они (системы Patriot. — Прим. ред.) очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — сказал он.

При этом министр уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет. Стоимость одной батареи политик оценил приблизительно в один миллиард долларов.

В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

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