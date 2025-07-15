Экс-советник Трампа заявил, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля из-за новых решений США

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине способен выйти из-под контроля в результате новых решений США и эскалации напряженности, которую они могут спровоцировать. Такое мнение высказал в своем подкасте War Room бывший главный политстратег Дональда Трампа Стив Бэннон.
«Это выходит из-под контроля», — заявил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. «Мы стоим на пороге того, над чем у нас нет контроля. Мы приступаем к вооружению людей, над которыми у нас в буквальном смысле нет контроля», — сказал бывший советник американского лидера, имея в виду намерения Вашингтона начать поставки оружия и военной техники Киеву за счет Европы. «Мы думаем, что контроль есть, но у нас над ними нет контроля», — отметил Бэннон. Он убежден, что это ярко показали июньские удары Киева по аэродромам России при помощи беспилотных летательных аппаратов. «Мы явно движемся вверх по эскалационной лестнице», — предупредил бывший сотрудник Белого дома.
В свою очередь беседовавший с ним бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл подчеркнул, что дальнейшие поставки оружия Украине не переломят ход боевых действий в пользу Киева. «Думаю, важный тезис заключается в следующем: это не изменит фундаментальным образом динамику войны, это не обеспечит Украине существенно более укрепленные позиции на поле боя», — сказал экс-помощник шефа Пентагона.
По его словам, «реальность в том, что у Запада нет достаточных объемов вооружений, чтобы значительно дольше поддерживать Украину при нынешних темпах выбывания военной техники и личного состава». «И еще одна реальность: даже если бы не было деиндустриализации Запада, у Украины попросту нет достаточного числа людей», — указал Колдуэлл. Он напомнил, что «порядка 8 млн. человек покинули страну». «Как вы говорили, потери с украинской стороны могут достигать миллиона человек», — добавил он, обращаясь к Бэннону.
Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву при оплате таких поставок Европой. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Кроме того, он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине. -0-