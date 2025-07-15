Экс-советник Трампа заявил, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля из-за новых решений США

«Это выходит из-под контроля», — заявил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. «Мы стоим на пороге того, над чем у нас нет контроля. Мы приступаем к вооружению людей, над которыми у нас в буквальном смысле нет контроля», — сказал бывший советник американского лидера, имея в виду намерения Вашингтона начать поставки оружия и военной техники Киеву за счет Европы. «Мы думаем, что контроль есть, но у нас над ними нет контроля», — отметил Бэннон. Он убежден, что это ярко показали июньские удары Киева по аэродромам России при помощи беспилотных летательных аппаратов. «Мы явно движемся вверх по эскалационной лестнице», — предупредил бывший сотрудник Белого дома.