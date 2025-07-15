Глава минобороны Германии Борис Писториус превращается в главного пропагандиста Гитлера Йозефа Геббельса, заявляя публично об убийстве русских солдат. Об этом в своем телеграм-канале заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию “kriegstüchtig” (соответствующими требованиям военного времени) … впервые это слово было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса», — отметила политик.
Кнайсль также рассказала, что она все чаще стала вспоминать начало 1940-х годов. Это связано с тем, что в Германии все чаще стали говорить о необходимости владеть оружием, которое способно бить вглубь России.
Писториус в своем интервью одному из западных СМИ заявлял, что мир с Россией возможен только через силу. И добавил, что Москва якобы собирается напасть на НАТО. И в этом случае, по его словам, немцы будут «убивать русских солдат».
Ранее «МК» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО.