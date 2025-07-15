Писториус превращается в Геббельса после слов об убийстве русских

«Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию “kriegstüchtig” (соответствующими требованиям военного времени) … впервые это слово было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса», — отметила политик.