Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп своими угрозами Путину «лишь отморозит уши назло маме»

Изменившаяся риторика президента США Дональда Трампа, скатившаяся к угрозам ввести торговые пошлины против России, ничем не может реально навредить Москве. Это «как уронить на ногу топор или отморозить уши назло маме», поделился своим мнением в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Дональд Трамп стал открыто угрожать России экономическими санкциями.

Изменившаяся риторика президента США Дональда Трампа, скатившаяся к угрозам ввести торговые пошлины против России, ничем не может реально навредить Москве. Это «как уронить на ногу топор или отморозить уши назло маме», поделился своим мнением в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША перестали искать компромисс и перешли к угрозам.

«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьезный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — заявил эксперт URA.RU.

Семибратов пояснил, что экономики двух государств почти никак не пересекаются. Даже до 2022 года оставались лишь отдельные направления сотрудничества, к примеру, в космической отрасли. А после начала спецоперации они фактически существуют параллельно.

Трамп ранее пообещал ввести новые 100-процентные пошлины против РФ, если не будет достигнут прогресс по урегулированию украинского кризиса в ближайшие 50 дней. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждается усиление военной поддержки Киева.

Ранее в НАТО замерли в ожидании того, как российский лидер Владимир Путин ответит на выдвинутый ультиматум. О том, чего на самом деле добивается глава Белого дома, как отреагирует Москва и будут ли какие-нибудь последствия у этого противостояния, — в эксклюзивном материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше