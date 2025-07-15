Трамп своими угрозами Путину «лишь отморозит уши назло маме»

«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьезный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — заявил эксперт URA.RU.