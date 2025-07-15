Трамп своими угрозами Путину «лишь отморозит уши назло маме»

Дональд Трамп стал открыто угрожать России экономическими санкциями.
Изменившаяся риторика президента США Дональда Трампа, скатившаяся к угрозам ввести торговые пошлины против России, ничем не может реально навредить Москве. Это «как уронить на ногу топор или отморозить уши назло маме», поделился своим мнением в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
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«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьезный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — заявил эксперт URA.RU.
Семибратов пояснил, что экономики двух государств почти никак не пересекаются. Даже до 2022 года оставались лишь отдельные направления сотрудничества, к примеру, в космической отрасли. А после начала спецоперации они фактически существуют параллельно.
Трамп ранее пообещал ввести новые 100-процентные пошлины против РФ, если не будет достигнут прогресс по урегулированию украинского кризиса в ближайшие 50 дней. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждается усиление военной поддержки Киева.
Ранее в НАТО замерли в ожидании того, как российский лидер Владимир Путин ответит на выдвинутый ультиматум. О том, чего на самом деле добивается глава Белого дома, как отреагирует Москва и будут ли какие-нибудь последствия у этого противостояния, — в эксклюзивном материале URA.RU.