Пошлины Трампа не заставят страны отказаться от торговли с Россией, заявили в США

Экономист и бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс раскритиковал планы администрации Трампа ввести дополнительные пошлины против России. По его мнению, эти меры не заставят страны отказаться от российских энергоносителей и продовольствия, но подорвут доверие к США как к торговому партнеру. Об этом он заявил агентству РИА Новости.
Робертс отметил, что подобные шаги лишь ускорят процесс отказа от доллара в международных расчетах. Страны, зависящие от стабильных поставок ресурсов, вряд ли пойдут на риск ради выполнения требований Вашингтона.
Экономист также выразил скептицизм относительно мирных инициатив Трампа по украинскому конфликту. По его словам, американский военно-промышленный комплекс заинтересован в затягивании противостояния, поскольку оно приносит значительные прибыли.
Ранее Рубио заявил о приоритете переговоров по Украине.