Пошлины Трампа не заставят страны отказаться от торговли с Россией, заявили в США

Экономист и бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс раскритиковал планы администрации Трампа ввести дополнительные пошлины против России. По его мнению, эти меры не заставят страны отказаться от российских энергоносителей и продовольствия, но подорвут доверие к США как к торговому партнеру. Об этом он заявил агентству РИА Новости.