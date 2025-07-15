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Депутат Европарламента рассказал о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций

ЕС на неофициальной стадии уже начал обсуждать 19-й пакет антироссийских санкций, сообщил «Известиям» член Европарламента Томаш Здеховский.

Источник: Reuters

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля (например, в отношении обхода санкций через третьи страны. — Ред.), расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля», — говорит «Известиям» Здеховский.

ЕС пока не может согласовать еще 18-й пакет санкций.