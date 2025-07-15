Депутат Европарламента рассказал о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля (например, в отношении обхода санкций через третьи страны. — Ред.), расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля», — говорит «Известиям» Здеховский.