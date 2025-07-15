Рано радовались: в ФРГ сделали заявление о системах Patriot для Киева

Киевскому режиму придется ждать несколько месяцев прежде, чем он получит обещанные президентом США Дональдом Трампом и НАТО системы Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
Он также отметил, что соглашение о закупках у США данных комплексов еще не подписано. Это должно произойти в ближайшие дни или недели.
«То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — уверен Писториус.
Глава минобороны Германии сообщил, что было принято решение не разглашать, сколько именно комплексов Patriot будет закуплено для киевского режима. По его словам, стороны еще не пришли к окончательному решению по комплектности систем и количеству ракет для них. По оценкам Писториуса, один Patriot обойдется в 1 млрд долларов.
Ранее «МК» писал, что Германия направит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, компенсировав их количество новыми закупками у США.