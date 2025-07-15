Рано радовались: в ФРГ сделали заявление о системах Patriot для Киева

«То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — уверен Писториус.