Рубио: приоритет Трампа в решении конфликта на Украине — переговоры

Рубио также обсудил с главами МИД меры по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и недопущения владения Ираном ядерным оружием.
14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.
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Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше