С 15 июля Латвия признает только биометрические загранпаспорта РФ

Новые правила также предусматривают отказ в выдаче виз и рассмотрении заявлений на вид на жительство для обладателей небиометрических паспортов. При этом россияне, уже находящиеся в Латвии по действующим визам, смогут оставаться в стране до истечения срока их документов. Гражданам с латвийскими долгосрочными визами и ВНЖ дадут шесть месяцев на замену паспортов.