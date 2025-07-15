Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 15 июля Латвия признает только биометрические загранпаспорта РФ

Латвия с 15 июля 2025 года вводит запрет на въезд для россиян с загранпаспортами старого образца.

Латвия с 15 июля 2025 года вводит запрет на въезд для россиян с загранпаспортами старого образца. Согласно решению МИД республики, действительными для пересечения границы будут признаны только биометрические документы. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны 18 июня.

Новые правила также предусматривают отказ в выдаче виз и рассмотрении заявлений на вид на жительство для обладателей небиометрических паспортов. При этом россияне, уже находящиеся в Латвии по действующим визам, смогут оставаться в стране до истечения срока их документов. Гражданам с латвийскими долгосрочными визами и ВНЖ дадут шесть месяцев на замену паспортов.

Латвия стала седьмой страной ЕС, ограничившей въезд по российским загранпаспортам без биометрии. Ранее аналогичные меры ввели Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается купить голос Словакии против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше