Постпред США при НАТО ожидает реакции Путина на заявления Трампа по Украине

По словам дипломата, Путин «очевидно, отреагирует» не только на поставки американского оружия Украине «за счёт Европы», но и на планируемые пошлины для Китая, Индии и других стран, приобретающих российскую нефть.
По мнению американского постпреда, решение Трампа о поставках оружия Киеву за счёт европейских партнёров станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о «крайнем недовольстве Россией» и намерении ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь за 50 дней. Он уточнил, что ставка пошлин в таком случае составит «около 100%». В то же время глава Белого дома выразил надежду, что «до этого не дойдёт». В Госдуме заявили, что российская экономика становится только сильнее от санкций.