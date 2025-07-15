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Постпред США при НАТО ожидает реакции Путина на заявления Трампа по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ожидает реакции президента России Владимира Путина на заявления американского лидера Дональда Трампа относительно продолжения военной поддержки Украины и введения возможных торговых пошлин против стран-покупателей российской нефти. Об этом Уитакер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, Путин «очевидно, отреагирует» не только на поставки американского оружия Украине «за счёт Европы», но и на планируемые пошлины для Китая, Индии и других стран, приобретающих российскую нефть.

По мнению американского постпреда, решение Трампа о поставках оружия Киеву за счёт европейских партнёров станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о «крайнем недовольстве Россией» и намерении ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь за 50 дней. Он уточнил, что ставка пошлин в таком случае составит «около 100%». В то же время глава Белого дома выразил надежду, что «до этого не дойдёт». В Госдуме заявили, что российская экономика становится только сильнее от санкций.

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