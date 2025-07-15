Постпред США при НАТО ожидает реакции Путина на заявления Трампа по Украине

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о «крайнем недовольстве Россией» и намерении ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь за 50 дней. Он уточнил, что ставка пошлин в таком случае составит «около 100%». В то же время глава Белого дома выразил надежду, что «до этого не дойдёт». В Госдуме заявили, что российская экономика становится только сильнее от санкций.