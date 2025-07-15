Вагенкнехт выступила с требованиями отменить санкции против России и восстановить «Северный поток»

«Приятная благодарность за то, что европейские страны-члены НАТО подчинились требованиям Трампа по наращиванию вооружений и теперь собираются тратить 5% ВВП на милитаризацию — в первую очередь на сделки с американской военной промышленностью? Или, может, это “спасибо” за то, что ЕС заблаговременно отказался от планируемого цифрового налога, который в основном ударил бы по американским техноконцернам и усилил бы конкурентоспособность европейских IT-компаний?» — добавила лидер партии.