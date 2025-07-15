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Вагенкнехт выступила с требованиями отменить санкции против России и восстановить «Северный поток»

«Вместо того чтобы поддаваться шантажу президента США Дональда Трампа, Германия и Европа срочно должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США. Первый шаг к этому: отменить санкции против России!» — написала Вагенкнехт.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на планы США ввести пошлина на товары из ЕС призвала восстановить «Северный поток» и отменить антироссийские санкции. Об этом передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп намерен с 1 августа ввести пошлины в размере 30% на все товары из ЕС.

«Вместо того чтобы поддаваться шантажу президента США Дональда Трампа, Германия и Европа срочно должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США. Первый шаг к этому: отменить санкции против России! Восстановить “Северный поток”!» — написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.

Она указала на то, что эти пошлины сильно ударят по германской и европейской промышленности, создав ущерб рабочим местам в Германии и благосостоянию страны.

«Приятная благодарность за то, что европейские страны-члены НАТО подчинились требованиям Трампа по наращиванию вооружений и теперь собираются тратить 5% ВВП на милитаризацию — в первую очередь на сделки с американской военной промышленностью? Или, может, это “спасибо” за то, что ЕС заблаговременно отказался от планируемого цифрового налога, который в основном ударил бы по американским техноконцернам и усилил бы конкурентоспособность европейских IT-компаний?» — добавила лидер партии.

Она продолжила иронизировать, рассуждая, что, может, эти пошлины за то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен при помощи новых санкций ЕС добиваются, чтобы «Берлин больше никогда не получал дешевый трубопроводный газ из России и чтобы даже поставки сжиженного газа из РФ были полностью заменены на особенно дорогой и вредный для окружающей среды американский фрекинг-газ».

«Я считаю: этой покорности должен прийти конец! Нам наконец нужны политики, которые будут суверенно отстаивать интересы нашей экономики и граждан!» — заключила Вагенкнехт. -0-

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