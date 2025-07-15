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ФРГ планирует купить ракетные установки с дальностью до 2000 км для «сдерживания»

Германия ведет переговоры с США о приобретении современных ракетных систем Typhon с дальностью поражения до 2000 километров.

Германия ведет переговоры с США о приобретении современных ракетных систем Typhon с дальностью поражения до 2000 километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, сообщает агентство DPA.

По словам главы оборонного ведомства, новые установки позволят запускать различные типы крылатых ракет и значительно усилят оборонительный потенциал страны. Писториус подчеркнул, что системы планируется использовать исключительно в целях сдерживания, отметив их превосходство над существующими европейскими аналогами.

В настоящее время стороны находятся на стадии предварительных консультаций. США рассматривают немецкий запрос, окончательное решение пока не принято. Приобретение Typhon, по мнению Берлина, сможет существенно повысить обороноспособность не только Германии, но и Европы в целом.

Ранее сообщалось, что киевскому режиму придется ждать несколько месяцев прежде, чем он получит обещанные президентом США Дональдом Трампом и НАТО системы Patriot.

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