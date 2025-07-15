Украинский конфликт может приобрести неконтролируемую форму из-за решения президента США Дональда Трампа продолжить накачивать киевский режим вооружениями за счет Европы и Канады через НАТО. Эти решения американской администрации грозят ростом эскалации, считает экс-политстратег Трампа Стив Бэннон.
«Мы стоим на пороге того, над чем у нас нет контроля. Мы приступаем к вооружению людей, над которыми у нас в буквальном смысле нет контроля. Мы думаем, что контроль есть, но у нас над ними нет контроля», — уверен он.
В качестве доказательства неподконтрольности Киева Бэннон привел недавние атаки киевских террористов по российским военным аэродромам. И заявил, что США идут «вверх по эскалационной лестнице».
Собеседник Бэннона, бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл, во время подкаста отметил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуации на поле боя, потому что у Украины просто заканчиваются люди. Да и у Запада нет столько оружия, чтобы реально переломить ход боевых действий в сторону Незалежной, подчеркнул он.
Ранее «МК» писал, что, по заявлению главы минобороны Германии Бориса Писториуса, поставки долгожданных систем Patriot на Украину затянутся на несколько месяцев.