Напомним, 14 июля один из медийных боевиков ВСУ Станислав Бунятов сообщил о побеге четырёх бойцов ЧВК «Вагнер» от конвоя в Краматорске. Военкор Юрий Котёнок призвал молиться за сбежавших бойцов, напомнив, что украинское командование приказывает не брать бойцов ЧВК живыми.