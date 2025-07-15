В силовых структурах РФ допустили, что слухи о победе российских бойцов запустила ЦИПСО

«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания», — заявил собеседник ТАСС.
Российские силовики призвали дождаться, чем закончится история с якобы «побегом» пленных.
Напомним, 14 июля один из медийных боевиков ВСУ Станислав Бунятов сообщил о побеге четырёх бойцов ЧВК «Вагнер» от конвоя в Краматорске. Военкор Юрий Котёнок призвал молиться за сбежавших бойцов, напомнив, что украинское командование приказывает не брать бойцов ЧВК живыми.