В Европе сообщили о разочаровании из-за ультиматума Трампа в адрес России

В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта составит около ста процентов. Вместе с тем он надеется, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома в комментарии для Reuters пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении Москвы, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.