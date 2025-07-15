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В Европе сообщили о разочаровании из-за ультиматума Трампа в адрес России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, пишет Spiegel.

Источник: © РИА Новости

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — указано в статье.

Особенно сильно, согласно тексту публикации, в Европе разочарованы мерами, которые американский лидер собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно, предполагаемыми санкциями.

«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше», — заключило издание.

В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта составит около ста процентов. Вместе с тем он надеется, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома в комментарии для Reuters пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении Москвы, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал политики противостояния Москве. В самих странах, вводивших рестрикции, неоднократно звучали мнения, что эти меры неэффективны.

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