Франция предрекла Европе масштабный конфликт к 2030 году

В обзоре часто встречаются утверждения о «российской угрозе». Слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе в сумме более 80 раз. В частности, утверждается, что якобы присутствует возможность «агрессии» со стороны России в отношении Европы в течение трех-пяти лет. При этом французские власти считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Доказательства этим утверждениям в документе не приводятся.