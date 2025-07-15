В Сенате США заявили о минутной готовности ввести санкции против РФ

В американском Сенате приостановили продвижение законопроекта русофобских сенаторов о введении санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп выставил 50-дневный ультиматум Москве. Об этом сообщил лидер республиканцев Джон Тьюн.
При этом он отметил, что Сенат будет готов принять необходимые решения в «любую минуту». Все будет зависеть от необходимости усиления давления на Россию.
«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — подчеркнул он после выступления Трампа о приостановке введения антироссийский рестрикций.
Тьюн также рассказал, что Сенат будет находиться в постоянном взаимодействии с Белым домом и палатой представителей по данному вопросу. И как только поступит команда, законопроект будет принят.
Ранее Трамп объявил, что готов ввести пошлины на российские товары в размере 100%, а также вторичные санкции против тех государств, которые покупают энергоресурсы из РФ. Это произойдет, если Москва в течение 50 дней не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня.
«МК» писал, что глава евродипломатии Кая Каллас поддержала инициативу президента США Дональда Трампа установить 50-дневный срок для урегулирования украинского конфликта, но выразила сомнения в целесообразности такого продолжительного периода перед введением новых санкций против России.