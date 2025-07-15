Стало ясно, почему Трамп дал России всего 50 дней на завершение СВО

Ранее Пентагон не смог объяснить слова Трампа о поставке Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. В Минобороны США предложили задать этот вопрос Белому дому. О том, чего на самом деле добивается своими заявлениями американский президент, как может отреагировать Москва и будут ли последствия у этого противостояния, — в эксклюзивном материале URA.RU. В НАТО уже замерли в ожидании, как же ответит президент России Владимир Путин на угрозы Трампа.