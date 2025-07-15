Стало ясно, почему Трамп дал России всего 50 дней на завершение СВО

По мнению Семибратова, в требовании Трампа нет особого смысла.
Президент США Дональд Трамп дал России именно 50 дней на заключение мира с Украиной ради красивой цифры. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША перестали искать компромисс и перешли к угрозам.
«Трамп — медийщик, он любит красивые даты. Видимо, посчитал, что 100 дней — много, поэтому 50. Здесь не нужно искать никакой конспирологии, нам обозначили условное время, за которое РФ должна принять предложение США. Но еще раз подчеркну, для России оно неприемлемо. Другое дело, если бы американский президент сказал, что киевский режим должен принять июньские тезисы Владимира Путина, которым уже год», — объяснил Семибратов URA.RU.
В случае, если конфликт с Украиной не будет урегулирован к осени, американский лидер грозится ввести для России 100-процентные пошлины. По мнению Семибратова, США не заинтересованы в дипломатических переговорах на условиях России. Эксперт считает, что угрозы со стороны Трампа — попытка политического давления на Москву.
Ранее Пентагон не смог объяснить слова Трампа о поставке Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. В Минобороны США предложили задать этот вопрос Белому дому. О том, чего на самом деле добивается своими заявлениями американский президент, как может отреагировать Москва и будут ли последствия у этого противостояния, — в эксклюзивном материале URA.RU. В НАТО уже замерли в ожидании, как же ответит президент России Владимир Путин на угрозы Трампа.